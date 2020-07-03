البحرين تؤكد دعمها للسعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت مملكة البحرين، على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات حازمة لردع إيران وتمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في أكتوبر القادم.

جاء ذلك في رسالة وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال فارس الرويعي إلى رئيس مجلس الأمن، في إطار التقرير الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة التاسع بشأن تنفيذ القرار 2231 (2015) المعني بالملف النووي الإيراني.

وقال المندوب الدائم في رسالته، إن تقرير الأمين العام يحمّل إيران المسؤولية المباشرة للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، واستهداف مطار أبها الدولي العام الماضي بصواريخ (كروز) وطائرات مسيرة بدون طيار، مضيفاً أن التقرير المبني على الحقائق الدامغة يثبت دور إيران الخطير والمزعزع للاستقرار في المنطقة ودعمها المتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تهدد سلامة المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وجدد المندوب الدائم موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال العدائية الإيرانية، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة لردع إيران وتمديد حظر الأسلحة لحين امتثالها للقوانين والأعراف الدولية وتغييرها لنهجها التخريبي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

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