ورشة تدريبية لـ'الصحفيين' حول كيفية حفاظ الصحفي على سلامته الشخصية والنفسية في ظل كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:45 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين "ويبنار" تحت عنوان : "كيف يباشر الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية والنفسية في ظل فيروس كورونا المستجد؟"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً الاثنين 6 يولية 2020  عبر منصة زووم.

محاور الجلسة:

مع انتهاء فترة الحجر المنزلي وإنتهاء الحظر والعودة للعمل على الصحفي أن يعي جيدا كيف يتصرف فى المواقف التالية :
- ماذا يفعل الصحفي إذا كان مخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا
- كيفية الحماية الشخصية واجراءات التعقييم والعزل 
- التخطيط للمهمات الصحفية التى تتطلب العمل فى فريق فى ظل الجائحة  
- كيف يتابع الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية فى أماكن العمل؟ 
- ما هى الحلول الامنه للصحفي الميداني والتغطيات التى تتطلب لقاء مباشر مع المصادر؟ 

- تطبيقات ووسائل تساعد الصحفي فى التواصل مع المصادر عن بعد 
 -كيف يحافظ الصحفي على  صحته النفسية فى ظل متابعة الجائحة؟

  يشرف على التدريب  

- الزميلة شيرين عبد العظيم  مدربة السلامة المهنية والأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين ومسئول لجنة طوارىء الكورونا بالاهرام  
- الزميلة نهى لملوم مدربة السلامة المهنية والاأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين.

 يعقد الويبنار" أون لاين" عبر منصة زووم

على الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/81745427574?pwd=bTdxYlcvNUVFSHFQbVRDei82bFJPZz09
مع ادخال الرقم الخاص بالوبينار:81745427574
رمز الدخول: 567916

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين كورونا الفجر التغطية الصحفية لكورونا

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 12 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الأهلي: ناصر ماهر أبلغنا برفضه الانتقال لناسيونال ماديرا.. وهذه حقيقة المفاوضات لضم تراوري

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 11 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا بعد سحق ليفربول: شربوا الكثير من البيرة أثناء احتفالاتهم

منذ نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

جمال عبدالرحيم: 5 دورات تدريبية مجانية للصحفيين

جمال عبدالرحيم: 3 دورات تدريبية للصحفيين بالمحافظات

'الصحفيين' تنجح في أولى دوراتها التدريبية بالمحافظات

ورشة تدريبية بالأقصر لصحفيي محافظات الصعيد

جمال عبدالرحيم يعلن عن أكبر تجمع لصحفيي المحافظات لأول مرة بالأقصر

'الصحفيين' تنظم ورشة جديدة حول 'الأمان الرقمي والسلامة المهنية والشخصية'

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

11:56 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن