ورشة تدريبية لـ'الصحفيين' حول كيفية حفاظ الصحفي على سلامته الشخصية والنفسية في ظل كورونا
الخميس 02/يوليه/2020 - 11:45 م
ميسون أبو الحسن
تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين "ويبنار" تحت عنوان : "كيف يباشر الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية والنفسية في ظل فيروس كورونا المستجد؟"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً الاثنين 6 يولية 2020 عبر منصة زووم.
محاور الجلسة:
مع انتهاء فترة الحجر المنزلي وإنتهاء الحظر والعودة للعمل على الصحفي أن يعي جيدا كيف يتصرف فى المواقف التالية :
- ماذا يفعل الصحفي إذا كان مخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا
- كيفية الحماية الشخصية واجراءات التعقييم والعزل
- التخطيط للمهمات الصحفية التى تتطلب العمل فى فريق فى ظل الجائحة
- كيف يتابع الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية فى أماكن العمل؟
- ما هى الحلول الامنه للصحفي الميداني والتغطيات التى تتطلب لقاء مباشر مع المصادر؟
- تطبيقات ووسائل تساعد الصحفي فى التواصل مع المصادر عن بعد
-كيف يحافظ الصحفي على صحته النفسية فى ظل متابعة الجائحة؟
يشرف على التدريب
- الزميلة شيرين عبد العظيم مدربة السلامة المهنية والأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين ومسئول لجنة طوارىء الكورونا بالاهرام
- الزميلة نهى لملوم مدربة السلامة المهنية والاأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين.
يعقد الويبنار" أون لاين" عبر منصة زووم
على الرابط التالي:
https://us02web.zoom.us/j/81745427574?pwd=bTdxYlcvNUVFSHFQbVRDei82bFJPZz09
مع ادخال الرقم الخاص بالوبينار:81745427574
رمز الدخول: 567916
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