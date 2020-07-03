خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:56 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
أميرة فطيم
أشارت تقارير صحفية إلى كواليس مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت التقارير عن اقتراب محمد طاهر من الانضمام رسميا للنادي الأهلي، على أن يتم اتمام الصفة والاعلان الرسمي خلال أيام.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي النادي الأهلي جلسة مع إدارة المقاولون العرب، خلال الساعات القليلة القادمة، للاتفاق على الأمور المالية والانتهاء من عملية إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأكد نادي المقاولون أنه لن يتم الاستغناء عن طاهر محمد طاهر، إلا بعد الوصول للعرض الذى يتناسب مع إمكانياته، وقيمته التسويقية.

وكان اللاعب، قد أعرب عن رغبته في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، حال موافقة إدارة نادي المقاولون على رحيلة مع بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن طاهر محمد طاهر شارك مع المقاولون في 86 مباراة، بمختلف المسابقات، تنوعت بين 78 مباراة في الدوري المصري الممتاز، و 8 مباريات في بطولة الكاس، سجل خلالهم 11 هدفا، فيمة صنع 9 تمريرات حاسمة.

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