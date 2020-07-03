"الراجحي" يشيد بتمديد المبادرات الحكومية لدعم منشآت القطاع الخاص

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:35 م
أحمد بن سليمان الراجحي
أحمد بن سليمان الراجحي
الفجر السعودي
أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، عن شكره وتقديره لخادم  الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:

إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

وقال م. الراجحي أن تمديد العمل بهذه المبادرات يأتي امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، راجيًا من الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل خير.

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