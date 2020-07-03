أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-7-2020.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر في 2020

أسعار الذهب الأن

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيهان مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر مع وجود توقعات بأن ينهي 2020 بتحقيق مستويات قياسية جديدة .

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 : 682.25 جنيه للجرام

عيار 21 : 796 جنيها للجرام

عيار 24 : 909 جنيها للجرام

الجنيه الذهب : 6368 جنيها

سعر الذهب العالمي:

تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة مع تذبذب أداء الدولار الأمريكي خلال التعاملات وبالتزامن مع مكاسب الأسهم.





وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة سوق العمل الأمريكي 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، فيما تراجع متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.





وتجاوزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة التقديرات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 10 بالمائة مع هبوط الصادرات.





وعلى الجانب الآخر، أقر مجلس النواب الأمريكي بالأمس تشريعاً يعاقب البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين المؤيديون لقانون الأمن القومي الذي دخل حيز التنفيز في هونج كونج الثلاثاء الماضي وتم اعتقال حوالي 370 شخص بالأمس.









وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 10.10 دولار إلى مستوى 1790 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى 1766.30 دولار للأوقية.









وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1777.28 دولار للأوقية.



