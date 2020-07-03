أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-7-2020.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر في 2020

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب الأن

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيهان مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر مع وجود توقعات بأن ينهي 2020 بتحقيق مستويات قياسية جديدة .



أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 18 : 682.25 جنيه للجرام
 
عيار 21 : 796 جنيها للجرام
 
عيار 24 : 909 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب : 6368 جنيها


سعر الذهب العالمي:

تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة مع تذبذب أداء الدولار الأمريكي خلال التعاملات وبالتزامن مع مكاسب الأسهم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة سوق العمل الأمريكي 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، فيما تراجع متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.

وتجاوزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة التقديرات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 10 بالمائة مع هبوط الصادرات.

وعلى الجانب الآخر، أقر مجلس النواب الأمريكي بالأمس تشريعاً يعاقب البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين المؤيديون لقانون الأمن القومي الذي دخل حيز التنفيز في هونج كونج الثلاثاء الماضي وتم اعتقال حوالي 370 شخص بالأمس.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 10.10 دولار إلى مستوى 1790 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى 1766.30 دولار للأوقية.

 

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1777.28 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 97.261.



توقعات أسعار الذهب في 2020:

قال "أولي هانسن" رئيس استراتيجية السلع في"ساسكو بنك"  عبر مذكرة للعملاء، اليوم الخميس، إن الذهب لا يزال السلعة الأساسية الوحيدة التي أظهرت عائدًا إيجابيًا حتى الآن في عام 2020، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وذكر "هانسن" أن أسعار الذهب ستكافئ "المستثمر الصبور" في نهاية المطاف.
 

وأضاف "هانسن" أن هناك العديد من الأسباب للاعتقاد بأن الذهب سيصل إلى 1800 دولار للأوقية مرة أخرى هذا العام مع ارتفاع قياسي جديد سيتبعه في السنوات القادمة، لكنه لم يقدم توقعات محددة لهذا الارتفاع القياسي المتوقع.

 

وأوضح "هانسن" أن أسباب دعم ارتفاع الذهب في النصف الثاني من العام تضمنت "الحاجة السياسية" إلى تسارع التضخم لدعم مستويات الديون وزيادة وفرة المدخرات العالمية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر .

 

وقال "هانسن" إن التغيير الإيجابي في التوقعات الأساسية أو الفنية من المرجح أن يجبر المستثمرين على العودة إلى السوق.

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