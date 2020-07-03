أتالانتا يواصل التألق وينتزع فوزا ثمينا من نابولي في الكالتشيو

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:35 م
اتالانتا
اتالانتا
فاز نادي أتالانتا على نابولي بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 47 عن طريق ماريو بازاليتش، قبل أن يضيف زميله روبن جوسينس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

كان أتالانتا فاز في كل المباريات التي خاضها منذ عودة منافسات الدوري في أواخر شهر يونيو الماضي، حيث اكتسح ساسولو 4 / 1 وفاز على لاتسيو وأودينيزي بنتيجة 3 / 2 .

ورفع أتالانتا رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، والذي يتأهل صاحبه مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق 12 نقطة عن روما صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة منذ عودتها ، عند 45 نقطة في المركز السادس المؤهل مباشرة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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