ديانا هشام لخالد أنور: "بحبك يا أخي"

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شاركت النجمة ديانا هشام، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وظهرت بالصورة برفقة خالد أنور، وعلقت قائله: "شكرا لك على جعل يومي مميزاً أكثر، بحبك يا أخي".





يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام، مسلسل "حب عمري"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان هيثم شاكر وأماني كمال وسهر الصايغ، وعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني الماضي.





ومسلسل "قوت القلوب" التي شاركت فيه مع عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وهايدي رفعت وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة.