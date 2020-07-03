"تقبيل الجدران".. الأوقاف تكشف أسباب غلق مسجد الحسين (فيديو)

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل غلق مسجد الحسين، وإحالة جميع العاملين به والأئمة للتحقيق، مؤكدا أنه قرار قاسي على القلب لمكانة مساجد آل البيت في القلوب.





وأشار "طايع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن وزير الأوقاف وضع ضوابط لعودة العمل في المساجد بعد تعليق دام لنحو 100 يوم، ولكنهم فوجئوا أن فرق المتابعة رصدت مظاهر سلبية في مسجد الحسين سواء من الجماهير، أو تقصير من العاملين.





وأوضح أن الأضرحة مغلقة ولكنهم رصدوا وقوف البعض أمام جدار الضريح ثم يقبل الجدار ويأتي من بعدهم من يقبل الجدار وهكذا، معقبا: "هذا الأمر قد ينقل فيروس كورونا"، ولهذا قرروا غلق المسجد لتطهير الجدران.











