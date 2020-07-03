"تقبيل الجدران".. الأوقاف تكشف أسباب غلق مسجد الحسين (فيديو)
الخميس 02/يوليه/2020 - 11:44 م
هدى عبدالرازق
كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل غلق مسجد الحسين، وإحالة جميع العاملين به والأئمة للتحقيق، مؤكدا أنه قرار قاسي على القلب لمكانة مساجد آل البيت في القلوب.
وأشار "طايع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن وزير الأوقاف وضع ضوابط لعودة العمل في المساجد بعد تعليق دام لنحو 100 يوم، ولكنهم فوجئوا أن فرق المتابعة رصدت مظاهر سلبية في مسجد الحسين سواء من الجماهير، أو تقصير من العاملين.
وأوضح أن الأضرحة مغلقة ولكنهم رصدوا وقوف البعض أمام جدار الضريح ثم يقبل الجدار ويأتي من بعدهم من يقبل الجدار وهكذا، معقبا: "هذا الأمر قد ينقل فيروس كورونا"، ولهذا قرروا غلق المسجد لتطهير الجدران.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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