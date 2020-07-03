محمود الليثي يشارك جمهوره هذه اللحظات

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شارك الفنان محمود الليثي، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وظهر بالصورة برفقة صديقه وعلق قائلا: "كل ما بحس بضغط في الحياة من أي اتجاه مش بلاقي مكان أحس فيه إني بني آدم بجد إلا المكان ده مع الراجل ده".





وتابع: "بتستمتع بالطبيعة وتشوف كل حيوانات من كل الأشكال وأهم حاجة بأكل أحلي ممكن تجربة في حياتك، شكرا يا چو علي اليوم الجميل ده".





يذكر أن الفنان محمود الليثي، خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.