مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استكمال مباريات بطولات إفريقيا للأندية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف البطولات في وقت سابق بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والذي ضرب جميع دول العالم خلال الأشهر الماضية.

وقرر "الكاف" في اجتماعه خلال الأيام الماضية، إقامة مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام المواجهات من مباراة واحدة فقط، بسبب الظروف الصعبة التي تواجهها القارة السمراء بسبب انتشار وباء كورونا.


مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:
- الأهلي × الوداد المغربي
- الزمالك × الرجاء المغربي

مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية:

- بيراميدز × حوريا كوناكري
- نهضة بركان × حسنية أغادير

لم يستقر الإتحاد الإفريقي على أماكن إقامة مباريات الدور نصف النهائي للبطولتين الإفريقيتين، ولكن ذكرت تقارير صحفية أن هناك تجاه لإقامة مباراتي دوري الأبطال في الكاميرون، بينما ستقام مباراتي الكونفيدرالية في المغرب، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتي الآن.

بينما كشف تقارير أخري أن الإتحاد الإفريقي ناقش في اجتماعه الأخير أيضًا فكرة اقامة باقي مباريات بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية في دولة الإمارات، ولكنه لم يتخذ قرار نهائي في هذا الشأن.

أما بالنسبة لنهائي البطولتين كان ن من المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام نهائي الكونفيدرالية في المغرب، وذلك قبل توقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا، ولم يعلن الكاف أي تغييرات حتي الآن.

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