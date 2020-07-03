ضياء رشوان: الإخوان تحولوا من الحلم إلى الكابوس خلال سنة الحكم

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قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، إن المصريين رفضوا جماعة الإخوان بعد أن اكتشفوا خداعهم، لافتا إلى أنهم كانوا يتصورون أنهم الحلم.



وأشار "رشوان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه لم يظهر من الإخوان خلال فترة حكمهم إلا أنهم تحولوا من الحلم إلى الكابوس.



وأضاف نقيب الصحفيين، أن الإخوان تعاملوا مع الجميع بحالة من الاستعلاء عقب وصولهم بالحكم، وعملوا على الاستيلاء على الحكم، واستعجلوا التمكين، معقبا: "تجربة الإخوان التاريخية انتهت.. والإخوان كحركة انتهت أيضا".



وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، الإثنين الماضي، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.