إيطاليا تخسر أكثر من نصف مليون وظيفة منذ بداية الجائحة

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
خسرت ايطاليا  أكثر من نصف مليون وظيفة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.


وقال مكتب الإحصاء الوطني الأيطالي (إستات) إنه في مايو، تراجع عدد العاملين إلى 8ر22 مليون، وهو أقل عدد خلال أربع سنوات تقريبا وهو تراجع بواقع 538 ألف مقارنة بفبراير.


كما قال مكتب الإحصاء إن معدل البطالة في مايو وقف عند 8ر7 بالمئة بارتفاع من 6ر6 بالمئة في أبريل.


 ضربت جائحة فيروس كورونا إيطاليا في النصف الثاني من فبراير. وحتى اليوم سجلت البلاد نحو 241 ألف إصابة ونحو 35 ألف وفاة بكوفيد.19.

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي: ناصر ماهر أبلغنا برفضه الانتقال لناسيونال ماديرا.. وهذه حقيقة المفاوضات لضم تراوري

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 12 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 11 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا بعد سحق ليفربول: شربوا الكثير من البيرة أثناء احتفالاتهم

منذ 33 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

11:56 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن