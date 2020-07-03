إيطاليا تخسر أكثر من نصف مليون وظيفة منذ بداية الجائحة

خسرت ايطاليا أكثر من نصف مليون وظيفة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.









وقال مكتب الإحصاء الوطني الأيطالي (إستات) إنه في مايو، تراجع عدد العاملين إلى 8ر22 مليون، وهو أقل عدد خلال أربع سنوات تقريبا وهو تراجع بواقع 538 ألف مقارنة بفبراير.









كما قال مكتب الإحصاء إن معدل البطالة في مايو وقف عند 8ر7 بالمئة بارتفاع من 6ر6 بالمئة في أبريل.









ضربت جائحة فيروس كورونا إيطاليا في النصف الثاني من فبراير. وحتى اليوم سجلت البلاد نحو 241 ألف إصابة ونحو 35 ألف وفاة بكوفيد.19.