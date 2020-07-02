إيمي سالم تمازح جمهورها بهذا الفيديو!





تحرص النجمة إيمي سالم، التفاعل من حين لأخر مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.حيث نشرت منذ قليل فيديو لها، من داخل منزلها عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، تداعب جمهورها وعلقت قائله: "هو ده احساسي النهاردة لما ولادي خلصوا مدرسة أونلاين ، أكثر مراحل الأمهات شدت فيها شعرها بس ده برضو ممكن يكون إحساسك لما الحظر يتشال وإنت محتار تروح فين او تعمل أيه".وفي سياق منفصل كانت إيمي سالم، شاركت في موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، ومحمد أنور، وهبة مجدي، وأيتن عامر، وتأليف ايهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.