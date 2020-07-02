إيمي سالم تمازح جمهورها بهذا الفيديو!

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص النجمة إيمي سالم، التفاعل من حين لأخر مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


حيث نشرت منذ قليل فيديو لها، من داخل منزلها عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، تداعب جمهورها وعلقت قائله: "هو ده احساسي النهاردة لما ولادي خلصوا مدرسة أونلاين ، أكثر مراحل الأمهات شدت فيها شعرها بس ده برضو ممكن يكون إحساسك لما الحظر يتشال وإنت محتار تروح فين او تعمل أيه".


وفي سياق منفصل كانت إيمي سالم، شاركت في موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.


طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، ومحمد أنور، وهبة مجدي، وأيتن عامر، وتأليف ايهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 3 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 12 ساعة

جوارديولا بعد سحق ليفربول: شربوا الكثير من البيرة أثناء احتفالاتهم

منذ نصف ساعة

خاص - الأهلي: ناصر ماهر أبلغنا برفضه الانتقال لناسيونال ماديرا.. وهذه حقيقة المفاوضات لضم تراوري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

11:56 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن