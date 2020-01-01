بالأسماء.. تعيين 5 رؤساء جامعات جدد بالمملكة بينهم امرأة





كما تم تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسةً للجامعة السعودية الإلكترونية، وتعيين الدكتور يوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيسا لجامعة بيشة.

من جانبه توَّجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتهنئة إلى رؤساء الجامعات الجدد، عبر تويتر، قائلاً: أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات.





ويذكر أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر ملكي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة أربع سنوات بعضوية 13 إمرأة.

وأعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الهيئة، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على ما تلقاه الهيئة من دعم وتوجيه، كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق توجهات قيادة المملكة، وتأكيداً لجهودها المباركة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز.





وأكد أن الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين على تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس هو استكمال لما تقوم به قيادة المملكة من جهود لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات، وستكون عوناً لتحقيق ما يصبو إليه لخدمة هذا الوطن الغالي، داعياً الله أن يحفظ البلاد ويزيدها أمناً ورخاءً وازدهاراً في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.





هنأ وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم وهم: الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيساً للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيسا لجامعة الجوف.