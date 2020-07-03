يوسف الشريف يسترجع ذكرياته بهذه الصورة

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أستعاد النجم يوسف الشريف، ذكرياته حيث نشر صورة في شبابه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق علي الصورة قائلا: "زمان". 

وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات أهمها "محترم طول عمرك يا نجم".


يشار أن يوسف الشريف، آثار الجدل عقب هذه التصريحات من قبل عدد من النجوم مما جعله يخرج ليقول أنه لم يقصد منع الملامسة بل ما كان يقصده هي المشاهد الجنسية.


وتعرض أيضا "الشريف"، للإنتقاد من قبل عدد من المنتجين والمخرجين وذلك بسبب رفضه لأحد المخرجين بتجسيد عمل يوجد به مشاهد ساخنة وقام المخرج بالرد عليه قائلا "ماتشتغلش الشغلانة ديه".


يذكر أن الفنان يوسف الشريف، خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

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