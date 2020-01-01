ريال سوسييداد يزيد من أوجاع إسبانيول في الدوري الإسباني

حقق ريال سوسييداد فوزًا غاليًا على حساب إسبانيول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





ووضع ديفيد لوبيز إسبانيول في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة العاشرة إثر ركلة ركنية لكن المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه أدرك التعادل قبل أن يسجل البديل ألكسندر إيزاك هدف الفوز قبل النهاية بست دقائق.



وتقدم سوسيداد إلى المركز السابع، اخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، برصيد 50 نقطة، ولكنه يبتعد بسبع نقاط عن اشبيلية صاحب المركز الرابع اخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال مع تبقي خمس مباريات على النهاية.



وفي المقابل بات إسبانيول قريباً من الهبوط بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة متأخراً بفارق عشر نقاط عن سيلتا فيغو صاحب المركز 17.



وفي مباراة اخرى اليوم أيضاً ضمن أوساسونا البقاء في دوري الأضواء بشكل كبير بفوزه 2-0 على مستضيفه إيبار بفضل ثنائية من روبن غارسيا ليبتعد بفارق 15 نقطة عن منطقة الهبوط.



وظل إيبار في المركز 16 متقدما بفارق ست نقاط عن ريال مايوركا صاحب المركز 18.