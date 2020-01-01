تخصيص خدمات بيطرية متنقلة لـ 63 هجرة بمركز حجر

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
خصصت الوحدة البيطرية بمركز حجر بمحافظة رابغ عيادة بيطرية متنقلة لخدمة المستفيدين من كبار السن والنساء ومن يرغب في أماكنهم، بالانتقال إلى مواقع انتشار الثروة الحيوانية المتباعدة.

ويضم المركز أكثر من 63 هجرة على امتداد طولي يقدر بـ 30 كلم تقريباً، ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق الأمن الحيوي وخدمات الثروة الحيوانية.

وبيّن مدير الوحدة البيطرية محمد المطيري، أن العيادات تقوم بمباشرة الحالات المرضية للمواشي في المزارع والهجر، كونها مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للوحدة البيطرية بمركز حجر، كمبادرة تتميز بسرعة الاستجابة للبلاغات، لافتاً إلى إمكانية تقديم طلب الخدمة عن طريق منصة "أنعام" أو "بيطري"، أو بالاتصال على رقم الوحدة.

من جانبه، أوضح مدير عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الهدف من المبادرة رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية وتنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي وتوعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم وإرشادهم لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.

وأشار إلى أن الخدمات البيطرية تشمل عمليات التحصين والعلاج والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، ومكافحة نواقل الأمراض والتطهير والتعقيم، وحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية.

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مركز حجر خدمات تخصيص بيطرية أ 63

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