ياسمين الخطيب توجه رسالة لمتابعيها.. فماذا قالت؟





جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين فيلم طلعت حرب 2 وهو من بطولة نخبة من النجوم منهم ياسمين صبري، أحمد وفيق، محمل،إنتاج محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد.

تحرص الإعلامية ياسمين الخطيب، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حيث نشرت الفنانة ياسمين، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت بالصورة بإطلالة مبهجة مرتدية فستان باللون الأزرق، وعلقت قائله: "اعزب ويجب أن تكون رائعاً لتغيير ذلك".