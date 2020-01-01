جابر طايع تعليقاً عن غلق مسجد الحسين: الحفاظ على صحة الإنسان أهم

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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن تعليق العمل فى مسجد الإمام الحسين، لحين وضع ضوابط وتدابير لازمة تحمى صحة المصلين والرواد، جاء على خلفية سلبيات من الرواد والتقصير من بعض العاملين، وتابع:" الحفاظ على صحة الإنسان تأتى فى مقدمة الأولويات".



وأضاف "طايع "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن بعض المواطنين كانوا يقبلون الجدران وهذا عمل محمود فى غير وقت جائحة كورونا،وتابع:" هذه الجدارن تحتاج إلى تطهير خاصة وأنه من الممكن أن يكون أحد المقبلين حامل لفيروس كورونا وهو ما يهدد صحة الإنسان الذى يأتى بعده ويقوم بتقبيل الجدران".



وشدد "طايع"، على أن وزارة الأوقاف تعلم المكانة التى يحظى بها مسجد الإمام الحسين فى قلوب الجميع على مستوى، ولذلك جميع العاملين سيمثلون أمام التحقيق من أجل الوقوف على المقصر من تطبيق العقاب عليه، وتابع:"هناك 3 أئمة و14 عامل والجميع سيتم التحقيق معهم".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

