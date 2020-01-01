أسماء جلال تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت أسماء جلال، صورة من أحدث جلسات تصوير لها،وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت أسماء جلال، بميك أب هادئ، وشعل منسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "هو في حلاوة كده"، "القمر"، "ملكة جمال مصر".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، بجانب عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وأحمد داوود وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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