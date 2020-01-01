البورصة الأمريكية ترتفع بالختام مدعومة بتقرير الوظائف

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:48 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
اغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع وبلغ المؤشر ناسداك المجمع ذروة إقفال غير مسبوقة يوم الخميس وسط تفاؤل المستثمرين قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة بزيادة قياسية في الوظائف، أشاعت جوا من الاطمئنان بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي يمضي قدما.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، وواصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مكاسبه لليوم الرابع على التوالي.

وعادت إجراءات التحفيز الضخمة والآمال في انتعاش اقتصادي سريع بالمؤشرين ستاندرد اند بورز وناسداك إلى ما يقل سبعة بالمئة و12 بالمئة فحسب عن ذراهما القياسية المسجلة في فبراير .

وحققت المؤشرات مكاسب قوية على مدار الأسبوع.

وقال بول نولته، مدير المحفظة لدى كينجزفيو لإدارة الأصول في شيكاجو، ”كان هناك الكثير المثير للإعجاب في البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.. ومازال الحديث يدور عن مزيد من التحفيز من واشنطن بعد العودة من عطلة الرابع من يوليو“  .

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 97.05 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 25832.02 نقطة، وتقدم ستاندرد اند بورز 14.23 نقطة أو 0.46 بالمئة مسجلا 3130.09 نقطة، وصعد ناسداك 55.38 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 10210.01 نقطة.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 11 ساعة

الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 9 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ أقل من ساعتين

حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

منذ ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن