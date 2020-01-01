البورصة الأمريكية ترتفع بالختام مدعومة بتقرير الوظائف

اغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع وبلغ المؤشر ناسداك المجمع ذروة إقفال غير مسبوقة يوم الخميس وسط تفاؤل المستثمرين قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة بزيادة قياسية في الوظائف، أشاعت جوا من الاطمئنان بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي يمضي قدما.





وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، وواصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مكاسبه لليوم الرابع على التوالي.





وعادت إجراءات التحفيز الضخمة والآمال في انتعاش اقتصادي سريع بالمؤشرين ستاندرد اند بورز وناسداك إلى ما يقل سبعة بالمئة و12 بالمئة فحسب عن ذراهما القياسية المسجلة في فبراير .





وحققت المؤشرات مكاسب قوية على مدار الأسبوع.





وقال بول نولته، مدير المحفظة لدى كينجزفيو لإدارة الأصول في شيكاجو، ”كان هناك الكثير المثير للإعجاب في البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.. ومازال الحديث يدور عن مزيد من التحفيز من واشنطن بعد العودة من عطلة الرابع من يوليو“ .





وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 97.05 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 25832.02 نقطة، وتقدم ستاندرد اند بورز 14.23 نقطة أو 0.46 بالمئة مسجلا 3130.09 نقطة، وصعد ناسداك 55.38 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 10210.01 نقطة.