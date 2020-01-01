"الكهرباء" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن العدادات الكودية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن من لايمتلك ايصال ممارسة الكهرباء لن يحصل على العداد الكودي، لافتًا إلى أن هناك طلبات متزايدة من المواطنين للحصول على العداد الكودي.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المنصة متاحة لمن يعمل بالممارسة ويسعى للحصول على العداد الكودي.





وأشار إلى أن العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، موضحًا أن المسموح به حاليا هو التحول من نظام الممارسة الى الحصول على العداد الكودي.





وتابع: "نستهدف حاليا المواطنين الذين يعلمون بنظام الممارسة في الكهرباء للحصول على العداد الكودي"، موضحًا أنه من لايمتلك ايصال الممارسة غير مستهدف في المرحلة الحالية للحصول على العداد الكودي.





طالبت وزارة الكهرباء المواطنين بترشيد الاستهلاك من التيار الكهربائي، خاصة خلال الشهر الجاري الذي سيشهد زيادة في فواتير الكهرباء بنسبة 19% في المتوسط بحسب الشريحة التي يقع فيها معدل الاستهلاك.





تطبيق أسعار الشرائح الجديدة