"الكهرباء" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن العدادات الكودية

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:30 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن من لايمتلك ايصال ممارسة الكهرباء لن يحصل على العداد الكودي، لافتًا إلى أن هناك طلبات متزايدة من المواطنين للحصول على العداد الكودي.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المنصة متاحة لمن يعمل بالممارسة ويسعى للحصول على العداد الكودي.

وأشار إلى أن العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، موضحًا أن المسموح به حاليا هو التحول من نظام الممارسة الى الحصول على العداد الكودي.

وتابع: "نستهدف حاليا المواطنين الذين يعلمون بنظام الممارسة في الكهرباء للحصول على العداد الكودي"، موضحًا أنه من لايمتلك ايصال الممارسة غير مستهدف في المرحلة الحالية للحصول على العداد الكودي.

طالبت وزارة الكهرباء المواطنين بترشيد الاستهلاك من التيار الكهربائي، خاصة خلال الشهر الجاري الذي سيشهد زيادة في فواتير الكهرباء بنسبة 19% في المتوسط بحسب الشريحة التي يقع فيها معدل الاستهلاك.

تطبيق أسعار الشرائح الجديدة

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إن أسعار الشرائح الجديدة سيتم محاسبة المواطنين عليها بداية من الشهر الجاري، على أن يتم سداد فاتورة شهر يوليو في أغسطس.

وحذر" حمزة"، المواطنين من استخدام الأجهزة الكهربائية أو الغلايات والسخانات، لأنها تسبب في زيادة الإستهلاك، كما طالب من المواطنين بضرورة استبدال لمبات المنزل بلمبات موفرة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء بتطبيق الزيادة الجديدة في قيمة فاتورة الكهرباء من شهر الجاري، بعد زيادة أسعار الشرائح كالأتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

وأكد " حمزة"، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق برنامج القراءة الموحد، والذي يهدف إلى تقليل الخطأ البشري في عمليات تسجيل قراءات العداد من خلال تصوير قراءة العدادة إلكترونيا.

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