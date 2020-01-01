استمرار أعمال مكافحة آفات لوز القطن بالرش في مراكز الفيوم

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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة اليومية لمحصول القطن



خلال ذلك قامت إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بتشكيل لجان لمتابعة الرش الدوري لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠ لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية بمبيد بستبان ٤٨ % بمعدل لتر واحد للفدان، وذلك من خلال اللجان المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم المهندس ممدوح حامد والمهندس ربيع محفوظ والمهندس فكري سلطان والمهندس حسين القرملاوى والمهندس طة داهش والمهندس مصطفي محمد على لمتابعة مراكز الفيوم.



وأضاف وكيل الوزارة أن المكافحة الكيميائية للديدان اللوز بأنواعها في محصول القطن القرنفلية والشوكية

في حالة إصابة اللوز حديثا بدودة اللوز القرنفلية يصعب تحديد اللوز المصاب من المظهر الخارجي – وجود ثقوب باللوز دلالة على خروج ديدان اللوز القرنفلية للتعزير كما أن ديدان اللوز الشوكية قد تحدث ثقب باللوزة للخروج أو الدخول إلى لوزة أخرى أو للتعزير ويتميز ثقبها بحوافه المتعرجة ويكون ملوثا بمخلفات اليرقة.



وأشار ميعاد ظهور الإصابة:اعتبارا من أول يوليو يبدأ تقييم ظهور الإصابات بديدان اللوز على اللوز المتكون.

توقيت المكافحة:يتم الرش في نفس اليوم الذى تصل فيه نسبة الإصابة في اللوز المفحوص 3% مأخوذة عشوائيًا من وحدة الفحص (30 فدان) أو عند اصطياد عدد 8 فراشات في 3 ليالي متتالية باستخدام المصائد الورقية اعتبارا من أول يوليو ويتم الرش فورا في حالة الإصابات بأعمار يرقية حديثة الأحجام الصغيرة وفي حالة الإصابات بأعمار يرقية متقدمة الأحجام الكبيرة يمكن التأخر في الرش حتى أسبوع من تقدير الإصابة

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بحضور رئيس قسم المكافحه بالادارة المهندس عبدالباقي يونس ورئيس قسم المتابعة المهندس مجدي محمود ولجنة متابعة المديرية تم المرورعلى جمعيات الخالديه وكفر عبود وسنرو القبلية والجيلانى وانتهاء الرشة الأولى بهذة الجمعيات.



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بحضور المهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحه بالادارة والفنيين بالإدارة ولجنة متابعة المديرية بالمرور على قرى مركز طامية.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بحضور المهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة والمهندسين الفنيين ولجنة متابعة المديرية بالمرور على قرى المركز.



وايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة وبحضور رئيس قسم المكافحه بالادارة والفنيين بالإدارة ولجنة متابعة المديرية بالمرور على قرى المركز لمتابعة رش لوزة القطن.

