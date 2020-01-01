بالأسود.. إيمان العاصي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إيمان العاصي، بإطلالة عصرية وهي تلتقط صورة سيلفي مرتدية شميز أسود وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ووضعت ميكب خفيف يبرز ملامح وجهها.


جدير بالإشارة أن آخر أعمال إيمان العاصى، كان مسلسل "بخط الايد" وهو ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى البطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.

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