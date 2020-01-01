الصحة الإيطالية: تسجل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:11 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 240961 حالة.

 

وأوضحت الصحة الإيطالية، أن عدد الوفيات وصلت اليوم إلى 39 حالة، ليصبح إجمالي الوفيات بجميع أنحاء البلاد 34818 حالة، و ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 191083 حالة

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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