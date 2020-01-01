بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أحمد عصام


اقترب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة من الرحيل عن قيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادته في بطولة الدوري الإسباني. 

وتعادل البارسا خلال آخر مباراتين في الليجا أمام فريقي سيلتا فيجو واتليتكو مدريد، حيث يبتعد الفريق الكتالوني عن الصدارة بفارق نقطة وفي حال فوز ريال مدريد مساء اليوم سوف يبتعد بفارق 4 نقاط قبل انتهاء البطولة بـ5 مباريات. 

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تدرس حاليا رحيل كيكي سيتين قبل نهاية الموسم الجاري، وأن في جميع الأحوال لن يستمر المدرب مع الفريق في الموسم المقبل. 

ويُفكر مسئولو البارسا في التعاقد مع تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي ونجم برشلونة السابق، خاصة وأنهم كانوا قد دخلوا في مفاوضات معه خلال الشتاء الماضي ويعد رحيل ارنستو فالفيردي عن تدريب الفريق. 

ووضع الفريق الكتالوني بيب جوارديولا أيضاً مدرب مانشستر سيتي الحالي كحل من أجل العودة لقيادة تدريب الفريق في السنوات القادمة، خاصة بعد رحيله في موسم 2011 بعد التتويج بالكثير من البطولات مع النادي في 3 مواسم. 

وسيكون رونالد كومان مدرب منتخب هولندا ضمن اختيارات إدارة برشلونة لتدريب الفريق، خاصة وأن المدرب رفض قيادة الفريق الكتالوني في منتصف الموسم.

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كيكي سيتين كومان ريال مدريد تشافي برشلونة

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