شاهد.. غفران محمد تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة غفران محمد، جمهورها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت غفران، بإطلالة صيفية بالبكيني من أمام الشاطئ، وكان شعرها منسدلا، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها فزادها جمالا؛ وسرعان ماتفاعل الكثير من محبيها معها ومن أبرز التعليقات "ايه العسل ده".


يُشار أن آخر أعمال غفران مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.

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