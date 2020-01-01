استشاري صحة إنجابية يوجه نصائح للحامل المصابة بكورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:49 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، والمقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إن معدل الزيادة السكانية في ظل كورونا لا يزال في المستوى المناسب.

وأوضح "الشيتاني"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السيدة الحامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا، لافتًا إلى أنه يجب عزل الطفل عن والدته فى مرحلة الرضاعة اذا كانت الأم مصابة بكورونا.

وتابع: "نتوقع انخفاض معدل المواليد خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعدلات الحالية"، مستكملًا: "لدينا مليون و700 ألف مولود سنويًا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

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