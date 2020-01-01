الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع المصري أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ونفى أحد مسئولي الزمالك كل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة مؤكدا أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات مع حجازي في الأيام الماضية.





وأكد مسئول الفارس الأبيض أنه على الرغم من المستوى الفني الذي لا يمكن أن يختلف عليه أحد لأحمد حجازي ولكنه ليس ضمن اهتمامات الفريق من الأساس.





وكان النادي الأهلي ونادي بيراميدز قد أظهرا اهتمام كبير منذ فترة بضم حجازي في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد حجازي منذ فترة أن اللاعب لا ينوي العودة إلى مصر في الوقت الحالي ويفضل استكمال رحلته في الدوري الإنجليزي.











