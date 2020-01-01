إدعولي الكرب يمشي.. مني فاروق تطالب الجمهور بالدعاء لها

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة مني فاروق، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".


وعبرت عن حزنها الشديد ومرورها بأزمة وكتبت: "الحمد لله برغم كل الصعوبات ربنا موجود وواثقة إنه هيقف جمبي قريب أوي، إدعولي الكرب يمشي، بلدي حنينة علي أي حد موجوع يارب خير".


وتفاعلت مع النجمة ياسمين صبري، معلقه: "إن شاء الله تكسري الدنيا يا جميلة مصر".


يذكر أن آخر أعمال منى فاروق، مسلسل "رحيم"، الذي شاركت به رمضان 2018، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان ياسر جلال وروجينا وصبري فواز، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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