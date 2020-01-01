شاهد - العارضة تحرم صلاح من تسجيل هدف عالمي في شباك مانشستر سيتي





تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي :-





حراسة المرمى : أليسون. خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون. خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - جوردان هندرسون. خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو.

ويسعى فريق ليفربول لتكرار فوزه على مانشستر سيتي مثلما فعل في الدور الأول على ملعب أنفيلد، حيث حقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.





حرمت العارضة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول من تسجيل هدفًا رائعًا في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.