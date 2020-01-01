أسعار النفط تسجل أعلى مستوي فى 4 أشهر بنهاية التعاملات

قفزت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى في حوالي 4 أشهر مع إشارات تعافي الطلب.









واستفادت أسعار الخام من البيانات الإيجابية التي كشفت عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي.





كما تراجعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 3 منصات لتصل إلى 185 منصة.





وتلقت الأسعار الدعم أيضا من بيانات المخزونات الأمريكية والتي أظهرت تراجع بنحو 7.2 مليون برميل متجاوزة التوقعات، في إشارة إيجابية لتعافي الطلب.





ومع ذلك، تعرض الذهب الأسود إلى ضغوط في وقت مبكر من التعاملات وسط تسجيل الولايات المتحدة حالات زيادة قياسية في الإصابة بعدوى فيروس كورونا، الأمر الذي يثير مخاوف إعادة فرض قيود الإغلاق.





وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنسبة 2.1 بالمائة مسجلة 40.65 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 6 مارس الماضي.





وبحلول الساعة 7:00 مساءَ بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بأكثر من 1.9 بالمائة ليصل إلى 42.85 دولار للبرميل.