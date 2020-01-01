ميرفت التلاوي: هناك محاولات سياسية خبيثة تحاول جر مصر إلى حرب

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قال السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن عودة مجلس الشيوخ أمر جيد وهام بعد تجربة المجلس الواحد، معتبرة أنه من الأفضل تقليل أعداد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.



وأشارت "التلاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مصر في حاجة إلى مجلس الشيوخ، كونهم مجموعة من المفكرين خاصة في ظل وجود محاولات سياسية خبيثة لجر مصر لحرب، مؤكدة أن مصر تواجه تحدي كبير يستهدف إيقاف حركة التنمية في مصر.



وأضافت الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن المرأة عليها دور هام في مساندة الدولة، ونسمع صوتها، معلقة: "عندنا مليون جهة بتحاول تجرنا لحرب".



وفي سياق متصل، تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني التقدير والاحترام للسيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، مضيفًا: "هي مثال المرأة المصرية العظيمة الأصيلة التي كانت نعم العون والسند لزوجها البطل القائد في العديد من اللحظات التي كان من الممكن أن تكون الحياة هي الثمن".



وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم الخميس،: "التاريخ سوف يذكر دائمًا تلك المواقف العظيمة للسيدة الفاضلة انتصار السيسي التي ثبتت على موقفها ودعمت زوجها في مواجهة الحروب الضروس التي خاضها ولا يزال يخوضها.. لكي منا كل التقدير والاحترام".

