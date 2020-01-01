الكشف عن حقيقة رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:31 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي
كشف تامر النحاس وكيل أعمال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى عواد في الرحيل عن صفوف الزمالك في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته كأساسي مع الفريق.

ونفى تامر النحاس كل هذه الأنباء مؤكدًا أن عواد مستمر مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده الحالي مع الفريق.

وقال النحاس في تصريحات إذاعية: "عواد لم يتلق أي عروض في الفترة الأخيرة وكل ما يتردد في الفترة الأخيرة ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف : "عواد لا يرغب في الرحيل عن نادي الزمالك في الفترة المقبلة حيث أكد لي أنه سيبذل قصارى جهده في التدريبات لكي يعود لحراسة عرين القلعة البيضاء في مباريات الدور الثاني للدوري".

يذكر أن عواد كان قد أعلن منذ عدة أيام عن إصابته بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عواد النحاس الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

الأهلي يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لحظة بلحظة (تغطية مباشرة)

منذ 36 دقيقة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 8 ساعات

حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مدافع الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

حقيقة رحيل حارس الزمالك

الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل مصطفى محمد

بن شرقي يحسم مصيره من الرحيل عن الزمالك

أشرف بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

جنش يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

07:57 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن