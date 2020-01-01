الكشف عن حقيقة رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف تامر النحاس وكيل أعمال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى عواد في الرحيل عن صفوف الزمالك في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته كأساسي مع الفريق.





ونفى تامر النحاس كل هذه الأنباء مؤكدًا أن عواد مستمر مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده الحالي مع الفريق.





وقال النحاس في تصريحات إذاعية: "عواد لم يتلق أي عروض في الفترة الأخيرة وكل ما يتردد في الفترة الأخيرة ليس له أي أساس من الصحة".





وأضاف : "عواد لا يرغب في الرحيل عن نادي الزمالك في الفترة المقبلة حيث أكد لي أنه سيبذل قصارى جهده في التدريبات لكي يعود لحراسة عرين القلعة البيضاء في مباريات الدور الثاني للدوري".





يذكر أن عواد كان قد أعلن منذ عدة أيام عن إصابته بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.



