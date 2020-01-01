برشلونة يرفض عروض أندية مانشستر لضم نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قام بالرد على أندية الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بخصوص إهتمامهما بنجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان ورغبتهما في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني أبلغوا الناديين أن جريزمان يعتبر واحد من أهم النجوم في صفوف الفريق وأنه هناك رغبة من النادي في استمرار نجمه الفرنسي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة رفض أي مقترحات من ناديي مانشستر ومن غيرهما بشأن التخلي عن النجم الفرنسب سواء من خلال دخوله في صفقات تبادل أو بيعه بشكل مباشر.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في حماية جريزمان الذي يعيش أوقات صعبة من أجل الخروج من محنته والعودة إلى مستواه المعهود الذي قدمه من قبل عندما كان يلعب في صفوف أتليتكو مدريد.











