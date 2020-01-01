رنا سماحة تعلن عن ألبومها الجديد.. التفاصيل كاملة

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلنت الفنانة رنا سماحة، عن ألبومها الجديد حيث نشرت صورة تجمعها بالمزع وسام، والملحن مستمرين وإن شاء الله أحمد زعيم وعلقت قائله: "هتسمعوا حاجة تليق بكم مع الممثل العبقري أحمد زعيم والموزع المختلف وسام عبدالمنعم".


وتابعت: طبعا الصورة ناقصة الشاعر الأقرب لقلبي أحمد حسن راؤول، العمل من إنتاج الشركة اللي بتشرف بإنتمائي ليها لايف ستايل إستوديوز، انتظروني قريباً.


ويضم الألبوم عشر أغاني، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال شهر يوليو المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي له حتى الآن.

وتتعاون رنا في ألبومها الجديد مع مجموعة من الشعراء منهم أحمد علي موسى، أحمد حسن راؤول، هاني صارو، محمد مصطفى، علي عبد السلام، ومن الملحنين تتعاون مع مدين، محمد الصاوي، محمد الفخراني، محمد خلف، ومن الموزعين تتعامل مع محمد شفيق، نادر حمدي، أحمد عبد السلام، حازم السعيد.


وفي سياق آخر، خاضت رنا سماحة السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "جمع سالم، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة دلال عبد العزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي،أحمد سلطان، ودارت أحداثه حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.

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