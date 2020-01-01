الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:31 م
حقيبة كورونا
حقيبة كورونا
منى صموئيل
وزعت وزارة الصحة والسكان، حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا، على أهالي محافظة البحر الأحمر.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التوسع في عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا وزيادتها إلى 376 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى تلك المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)
الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)
الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)
الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)
الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)
الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)
الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)
الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)

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