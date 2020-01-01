وزير الشباب: جائحة كورونا قد تستمر لفترة طويلة وعلينا أن نتعايش

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن جائحة كورونا قد تستمر لفترة طويلة، ولذلك على المجتمع أن يتعايش مع هذه الأزمة، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الوزارة قدمت خطة محكمة للوقاية من فيروس كورونا، مع عودة الدوري الممتاز خلال 7 أغسطس المقبل.

وتابع أن عودة الدوري جاء بالنظر إلى الأمر بموضوعية، وبدارسة كافة الجوانب والاجراءات الوقائية، لافتًا إلى أن هناك مرونة كاملة في أتخاذ أي قرارا بوقف أي نشاط رياضي، بما يخدم المصلحة الوطنية.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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