محمد غريب يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع محمد نور

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
يستعد الفنان محمد نور، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "عاليا" يتعاون فيها مع الملحن محمد غريب.

وتحدث محمد غريب، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أوضح خلاله أن الأغنية تنتمي للون الموسيقي هيت هاوس، وهي من كلمات أحمد تبارك، وتوزيع محمد شفيق، ومن المرتقب طرحها ضمن ألبومه القادم، المُقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.


وأوضح محمد غريب أنها المرة الثانية التي يتعاون فيها مع الفنان محمد نور، بعد تقديمهم أغنية "مسا مسا" التي صارت اسمًا لألبومه السابق، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل معه؛ لأنه فنان يتمتع بدرجة كبيرة من الاحترام والرقي.

وأشار "غريب" أنه يُجهز حاليًا لتتر برنامج "الجوكر" و الأغنية من كلمات أحمد عبد النبي، من ألحانه وتوزيعه،وميكساج مصطفي روؤف.

وفي سياق آخر شارك "غريب" في تلحين العديد من الأغاني منها "خليكي" لرامي جمال، "على خيرة الله" لؤي، "فاكرهم جدعان" دياب، وغيرها من الأغاني المميزة.

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