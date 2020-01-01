كنيسة بأسيوط تطلق مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين مجانا لمصابي كورونا (صور)

قامت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس، بقرية عزبة توما برزقة دير المحرق في أسيوط بتوزيع أجهزة لقياس الضغط والسكر ونسبة الاكسجين بالإضافة الي أنابيب الأكسجين والأدوية والوجبات الغذائية على الفقراء من المسلمين والمسيحيين المصابين بفيروس كورونا والخاضعين للعزل المنزلي.





وقال القس شنودة سمير، راعي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، إن فكرة المبادرة جاءت من قبل مجموعة من اقباط القرية، حيث قاموا بالتبرع المالي ووضعها تحت اشراف الكنيسة التي بدورها تقوم بشراء الأجهزة والمستلزمات لغير القادرين من مرضى كورونا في العزل الصحي داخل المنازل.





وأوضح "سمير" في تصريحات إلى بوابة " الفجر"، أن هناك فريق من الشباب يقوم بتوزيع هذه المستلزمات وتوصيلها الي المريض في منزله من أنابيب أكسجين ووجبات وادوية دون فرق بين مسيحي ومسلم بالمجان.





وفيما قال وائل منير، أمين الخدمة بالكنيسة، إن الأجهزة الطبية والوجبات تكلفتها حتى الأن مبلغ ما يقرب عن 25 ألف جنيه ممن قاموا بالتبرع بها بعض أقباط القرية بالجهود الذاتية.





وأوضح " منير" لبوابة الفجر، أنه تم وضع المبالغ التي قام الأهالي بالتبرع بها داخل صندوق الكنيسة والتي تتولى توزيعها على الفقراء من أموال أو خلافه.



