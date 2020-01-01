كنيسة بأسيوط تطلق مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين مجانا لمصابي كورونا (صور)

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:14 م
القس شنودة سمير
القس شنودة سمير
حازم رفعت
قامت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس، بقرية عزبة توما برزقة دير المحرق في أسيوط بتوزيع أجهزة لقياس الضغط والسكر ونسبة الاكسجين بالإضافة الي أنابيب الأكسجين والأدوية والوجبات الغذائية على الفقراء من المسلمين والمسيحيين المصابين بفيروس كورونا والخاضعين للعزل المنزلي.

وقال القس شنودة سمير، راعي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، إن فكرة المبادرة جاءت من قبل مجموعة من اقباط القرية، حيث قاموا بالتبرع المالي ووضعها تحت اشراف الكنيسة التي بدورها تقوم بشراء الأجهزة والمستلزمات لغير القادرين من مرضى كورونا في العزل الصحي داخل المنازل.

وأوضح "سمير" في تصريحات إلى بوابة " الفجر"، أن هناك فريق من الشباب يقوم بتوزيع هذه المستلزمات وتوصيلها الي المريض في منزله من أنابيب أكسجين ووجبات وادوية دون فرق بين مسيحي ومسلم بالمجان.

وفيما قال وائل منير، أمين الخدمة بالكنيسة، إن الأجهزة الطبية والوجبات تكلفتها حتى الأن مبلغ ما يقرب عن 25 ألف جنيه ممن قاموا بالتبرع بها بعض أقباط القرية بالجهود الذاتية.

وأوضح " منير" لبوابة الفجر، أنه تم وضع المبالغ التي قام الأهالي بالتبرع بها داخل صندوق الكنيسة والتي تتولى توزيعها على الفقراء من أموال أو خلافه.

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كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:

استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.

يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.

يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.

يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، يتولى الكاهن الخديم إتمام طقس صرف المناولة (غسل الأواني المقدسة بالماء وتناوله) بمفرده، تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.

تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.

يلتزم كل مصلٍ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات وذلك للاستخدام الشخصي، ويمتنع تمامًا التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين، كما يمتنع أن تقوم أي كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين.
كنيسة بأسيوط تطلق مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين مجانا لمصابي كورونا (صور)
كنيسة بأسيوط تطلق مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين مجانا لمصابي كورونا (صور)
كنيسة بأسيوط تطلق مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين مجانا لمصابي كورونا (صور)
كنيسة بأسيوط تطلق مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين مجانا لمصابي كورونا (صور)
كنيسة بأسيوط تطلق مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين مجانا لمصابي كورونا (صور)
كنيسة بأسيوط تطلق مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين مجانا لمصابي كورونا (صور)

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كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بوابة الفجر المحرق الفقراء الفجر أسيوط

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