هجوم كاسح.. تعرف على تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، والتي ستقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".





وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-





‏حراسة المرمى : تيبو كورتوا





‏خط الدفاع : ميندي - راموس - فاران - كارفخال





‏خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسميرو





‏خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - إيسكو.





يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة ومتفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الثاني، ويسعي الفريق الملكي للفوز على خيتافي من أجل توسيع الفارق إلى 3 نقاط كاملة.