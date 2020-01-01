كريم بنزيما في ورطة كبرى.. تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن القضاء الفرنسي قرر استدعاء كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، لتورطه في قضية ابتزار.





وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن القضاء الفرنسي قرر استدعاء بنزيما، لمحاكمته مجددًا في قضية "التواطؤ في ابتزاز زميله السابق في منتخب الديوك ماتيو فالبوينا".





وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تلقى فالبوينا اتصالا من مجهولين لطلب أموال؛ بسبب امتلاكهم فيديو غير أخلاقي له.





وكان بنزيما، قد نصح فالبوينا بمنح المجهولين هذه الأموال، لغلق القضية ومنع انتشار الفيديو.





يذكر أن بنزيما حُرم من الاستدعاء للمنتخب الفرنسي، عقب تورطه مباشرة في هذه القضية.



