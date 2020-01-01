عاجل.. الصحة: تسجيل 1485 إصابة جديدة بكورونا.. و86 حالة وفاة

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:01 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حالات كورونا اليوم بوابة الفجر المستشفيات الفجر الصحة

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 9 ساعات

حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

منذ أقل من ساعة

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصر تسجل 65 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة

الصحة: زوال أعراض كورونا بعد 10 أيام يعد مؤشرًا للتعافي

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مصر لـ18 ألف

مستجدات كورونا.. مصر تقترب من 3 آلاف حالة وفاة

"حماية المستهلك": ضبطنا مزرعة دواجن تنتج كمامات طبية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

07:57 م

الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

08:31 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن