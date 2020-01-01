زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيل الأساسي الذي سيدخل مباراته أمام فريق خيتافي، في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تيبو كورتوا.





خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي.





خط الوسط : لوكا مودريتش - كروس - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو.





خط الهجوم : ڤينسيوس جونيور - كريم بنزيما.





ويرغب ريال مدريد في استغلال سقوط فريق برشلونة في الجولة الحالية بالتعادل مع فريق أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين، حيث يريد توسيع الفارق لصالحه في الصدارة إلى 4 نقاط عن البارسا صاحب المركز الثاني.



