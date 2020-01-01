منصات النفط الأمريكية تتراجع بنهاية الأسبوع الجارى

كشفت بيانات صادرة من شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الخميس، عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار 3 منصات في الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 185 منصة.





في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع الجاري ليسجل 76 منصة.





وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس بنحو 1.6 بالمائة إلى 40.45 دولار للبرميل.





فيما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 2 بالمائة إلى 42.89 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود المستقبلية للغاز الطبيعي تسليم أغسطس بنسبة 3.6 بالمائة إلى 1.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.