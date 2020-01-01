وزير المالية يؤكد سعي المملكة للحد من تداعيات "كورونا" بتمديد المبادرات

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكد وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد عبدالله الجدعان، سعي حكومة المملكة من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، والعمل على توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.

وأشار إلى أن المملكة، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد، شكّلت لجانا وزارية لمواجهة الأزمة صحياً واقتصادياً ومالياً منذ بدء الجائحة، واتخذت مجموعة من المبادرات، وعملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة والتوصية بتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وتقدم الجدعان بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، والذي يعكس حرص حكومة المملكة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.



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