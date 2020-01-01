أحمد التهامي يروج عن فيلمه الجديد "زنزانة 7"

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلن النجم أحمد التهامي، عن فيلمه الجديد زنزانة سبعة، حيث نشر صورة تجمعه بالنجم أحمد زاهر، ومنه فضالي، وعلق قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، قريبا إن شاء الله".


فيلم "زنزانة 7"، مقرر عرضه العيد الأضحي، المقبل وشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم "أحمد زاهر، منه فضالي، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، وإخراج إبرام نشأت".


وتفاعل الكثير من الصورة منهم أحمد زاهر، وعلق قائلا: "ربنا يكرمنا يا صاحبي".


يذكر أن آخر أعمال احمد التهامي، مشاركته فى سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.
أحمد التهامي يروج عن فيلمه الجديد "زنزانة 7"
أحمد التهامي يروج عن فيلمه الجديد "زنزانة 7"

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