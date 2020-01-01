ميرفت التلاوي تكشف تفاصيل جديدة عن حكم الإخوان لمصر

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أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، أن المرأة المصرية عانت خلال فترة حكم الإخوان لمصر، معقبة: "أي ست في مركز وكيل وزارة أو حاجة مهمة.. كانوا بيطيروها".



وأشارت "التلاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الإخواان كانوا ضد المرأة، وهو ما أظهرته القوانين التي كانوا يناقشوها، حيث كان يريدون أن يسنوا قوانين تسمح بزواج الفتاة من 9 سنوات.



وأضاف أن الإخوان كانوا يريدون الرجوع بنا للخلف، "الخلع المذكور في قرآن بسورة النساء، ولا يريدون تنفيذه"، منوهة بأنهم كانوا سيتوجهون لتغيير قوانين الأحوال المدنية، كاشفة أنه كان هناك طبيبة تنتمي للإخوان طلبت أن تنضم لمكتب الإرشاد، ولكنهم رفضوا، وقالوا لها "مكانك مع الأشبال".



وفي سياق متصل، تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني التقدير والاحترام للسيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، مضيفًا: "هي مثال المرأة المصرية العظيمة الأصيلة التي كانت نعم العون والسند لزوجها البطل القائد في العديد من اللحظات التي كان من الممكن أن تكون الحياة هي الثمن".



وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم الخميس،: "التاريخ سوف يذكر دائمًا تلك المواقف العظيمة للسيدة الفاضلة انتصار السيسي التي ثبتت على موقفها ودعمت زوجها في مواجهة الحروب الضروس التي خاضها ولا يزال يخوضها.. لكي منا كل التقدير والاحترام".



