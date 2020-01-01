أحمد التهامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في "زنزانة 7"

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أعرب الفنان أحمد التهامي، عن سعادته الشديدة للمشاركة في فيلم "زنزانة 7"، الذى من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى.





وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، إن ماحمسه للمشاركة في فيلم "زنزانة 7"، هو وجود فريق عمل متميز مثل "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري"، فهما أصدقائه.





وأضاف التهامي، أيضاً أن من أسباب مشاركته في فيلم "زنزانة 7"، وجود مخرج متميز مثل إبرام نشأت، كما أن شخصيته في العمل، مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل، وبها تفاصيل ومركبة بشكل كبير، وهذا السبب كان رئيسياً، في دفعه ليكون جزء من العمل.





وأشار إلى أنه يجسد شخصية واحد يدعى "مطحنة"، واكتفى بذكر الاسم، قائلا: "الاسم يغنى عن ايه كلام عن تفاصيل الشخصية"، مضيفاً أنهما على وشك الانتهاء من الفيلم، حيث متبقي لهم عشرة أيام فقط على الانتهاء، وتم التأجيل لحين عودة الفنانة مايا نصري من لبنان.





والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد التهامي، شارك في رمضان 2019، من خلال مسلسل “هوجان”، والذي قام ببطولته محمد عادل إمام، صلاح عبد الله، عبير صبري، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.