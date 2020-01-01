5 مبادرات حكومية سعودية لتخفيف آثار جائحة كورونا

أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية، منذ بداية فيروس أزمة كورونا، مجموعة من المبادرات وصلت إلى 142 مبادرة تستهدف هذه المبادرات مساعدة الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين بمبلغ قيمته 214 مليار ريال.





وشكلت الحكومة، عدد من اللجان الوزارية بإشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدراسة آثار أزمة فيروس كورونا في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها أو تمديد المبادرات.





تمديد المبادرات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية،والقطاع الخاص، أصدر الملك الأمر بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة أخرى، لتحقيق الاستفادة من المبادرات منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات علي تمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).





جاءت هذه الخطوة امتداد للإجراءات الحكومية التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم كشركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





مبادرات القطاع الخاص

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر بتمديدها، دعم العمال السعوديين في القطاع الخاص المتاثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)، وإيقاف غرامات استقدام العمالة، ورفع الإيقاف عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.





وتتضمن المبادرات، احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.





الرسوم الجمركية

تشمل المبادرات، تأجيل الحصول الرسوم الجمركية على الواردات لمدة شهر مقابل تقديم ضمان من البنك، التوسع في قبول طلبات التقسيط من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك من خلال الإقرار.





تتضمن المبادرات التعجيل بسداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص، والإعفاء الجزئي من المقابل المادي للمنتهية إقامتهم 30 يومًا إضافيًا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) اخر.





تدعم المبادرة، تمديد مدة مبادرة "تأجيل إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي (شهرين) إضافيين من تاريخ الانتهاء وتكون للمنشآت المتعثرة عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020.





الدعم الصحي

تشمل المبادرات الملكية في السعودية، تخصيص تمويل إضافي لقطاع الصحة حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي، يستهدف رفع القطاع وتوفير الأدوية وتشغيل الأسرة، وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.





كما تتضمن المبادرات الزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 50 % من رأس المال، بالأخذ بالقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يزيد الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات.





فاتورة الكهرباء

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، أن المبادرات الجديدة تتضمن مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل مستحقات القطاع الخاص، وتقديم دعم على فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل- مايو)، مع التمديد.



